"Кількість майже незмінна": у розвідці розкрили чисельність росіян, які воюють проти України

Армія країни-агресорки, попри значні втрати на полі бою, постійно поповнюється. Так, чисельність російського угруповання майже не змінюється.

Про таке розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час інтерв'ю для РБК-Україна.

Скільки росіян воює проти України?

Генерал-майор зазначив, що чисельність російського угруповання становить 670 тисяч бойового компонента, а також ще 65 тисяч особового складу в оперативному резерві.

Ця кількість майже не змінюється,

– підкреслив він.

При цьому, дані розвідки свідчать про те, що втрати ворога перевищують місячний набір за контрактом.

"Приміром, у червні їхні загальні втрати були на рівні 39 тисяч, з яких близько 60% – вбитими та зниклими безвісти, липень – не менше 40 тисяч вбитими та пораненими. При цьому у червні з Міністерством оборони Росії підписали контракт 36 тисяч, а в липні – близько 39 тисяч осіб", – пояснив Скібіцький.

До слова, станом на 18 серпня 2026 року Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 469 970 військовослужбовців, з них 1 210 – за останню добу.

Як у Росії справи з мобілізацією?

За даними воєнної розвідки, Росії необхідна мобілізація для формування нових з'єднань, оскільки нині їй бракує особового складу. Також Скібіцький зауважив, що окупанти провалюють набір до сил безпілотних систем – виконано лише близько 30% плану.

Водночас Москва планує цьогоріч залучити 409 тисяч військових, зі свого боку російська влада спростила укладання контрактів на участь у війні.

Видання The Guardian повідомляло, що дедалі частіше на кухнях і в чатах по всій Росії обговорюють: чи оголосить російський диктатор Володимир Путін чергову мобілізацію.

Правозахисник і директор організації, яка допомагає російським призовникам, Олексій Табалов, припустив, що "Проблема для Кремля полягає в тому, що знайти людей, готових воювати, стає дедалі складніше, навіть за шалені гроші".