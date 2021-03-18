Кількість росіян, які вважають Росію європейською країною, зменшилася майже вдвічі

У березні 2021 року Росію вважають європейською країною лише 29% росіян. Цей показник скоротився аж на 23% у порівнянні з 2008 роком.
Джерело:"Дождь"
Про це йдеться в результатах опитування "Левада-Центру". Респондентам поставили запитання: "Якщо говорити загалом, чи вважаєте ви Росію європейською країною?".
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Скільки росіян вважають свою країну європейською
- ствердно відповіли на це запитання 29% росіян;
- негативно – 64%;
- ще 7% опитаних не змогли дати відповідь.
Все менше росіян вважають Росію частиною Європи / Інфографіка "Левада-центр"
Як відповідь залежить від віку
- Найчастіше відповідь, що Росія – європейська країна, траплялася серед росіян віком від 55 років – 33%.
- Протилежної думки найчастіше дотримувалися респонденти віком 18 – 24 років, таких 71%.
Скільки росіян вважають себе європейцями
Також зменшилася частка росіян, які вважають себе європейцями. У 2008 році так вважали 35% опитаних, у 2019 році кількість впала до 32%, а на початку 2021 року – до 27%.
Як до Росії ставляться в Європі: що думають опитані
- Відповідно до результатів опитування, у порівнянні з 2018 роком кількість тих, хто вважає, що на Заході до Росії ставляться з острахом, зменшилася з 25% до 18%.
- Ще 23% упевнені, що західні країни ставляться до Росії з тривогою, 12% – з повагою.
- Крім того, 7% вважають, що до Росії ставляться зі співчуттям.