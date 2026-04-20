24 Канал Новини України Відмінусовано ще 1050 російських військових: втрати Росії на 20 квітня
20 квітня, 06:45
Оновлено - 06:59, 20 квітня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Станом на 20 квітня 2026 року, втрати російських військ в Україні становлять 1 319 270 військових, 11 884 танків, і 24 422 бойових броньованих машин.
  • Росія, за словами Володимира Зеленського, планує велику мобілізацію для нових наступів або проти України, або проти країн Балтії.

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів у великій кількості. Через це для проведення бажаного наступу у ворога не вистачає сил.

Так, Володимир Зеленський попередив, що Росія планує провести велику мобілізацію для здійснення нових масштабних наступів – або проти України, або проти країн Балтії. 

Скільки окупантів і техніки знищено за час війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 20 квітня 2026 рік втрати Росії становлять:

  • особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб;
  • танків – 11 884 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 422 (+2);
  • артилерійських систем – 40 396 (+72);
  • РСЗВ – 1 748 (+0);
  • засоби ППО – 1 350 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427);
  • крилаті ракети – 4 549 (+0);
  • кораблі / катери – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174);
  • спеціальна техніка – 4 132 (+1).

Втрати Росії на 20 квітня 2026 рік / Фото Генштаб

Що відомо про успішне знищення ворога на фронті та у російському тилу?

  • За словами військового експерта, майора у відставці Олексія Гетьмана, на Покровському напрямку російські війська зазнають великих втрат – виживає лише 1 із 10 штурмовиків. У березні втрати армії Росії стали рекордними за весь час війни. Експерт зазначає, що через нестачу людей Росія посилює приховану мобілізацію, вербує в'язнів, іноземців і мешканців бідних регіонів із боргами чи судимостями. Також масово примусово забирають людей на тимчасово окупованих територіях України.

  • Нещодавно українські військові зупинили штурм російських окупантів на Запоріжжі. Ворог намагався наступати на мотоциклах та "Уралі". 225-й окремий штурмовий полк повідомив про ліквідацію чотирьох полків та двох бригад росіян на Гуляйпільському напрямку.

  • ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника. 