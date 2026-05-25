Скільки окупантів вирушило у пекло за останню добу: втрати Росії у війні

Наступ російських військ не приносить агресору бажаного результату. Попри відсутність значних успіхів, ворог продовжує втрачати багато людей і техніки завдяки влучним ударами Сил оборони.

Так, наприклад нещодавно українські морпіхи FPV-дронами атакували російський пункт операторів БпЛА в Олешках на Херсонщині. Удар завдали саме під час підвезення техніки, пального та поповнення особового складу окупантів. Унаслідок атаки ліквідовано 15 російських військових.

Скільки російських солдатів загинуло від початку повномасштабної війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 25 травня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб;

танків – 11 953 (+3);

бойових броньованих машин – 24 608 (+5);

артилерійських систем – 42 687 (+47);

РСЗВ – 1 802 (+2);

засоби ППО – 1 396 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924);

крилаті ракети – 4 687 (+55);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302);

спеціальна техніка – 4 218 (+2).

Втрати окупантів на 25 травня 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, що у травні Сили оборони атакували ракетами з РСЗВ Himars імпромізований полігон росіян, облаштований у прикордонні на Курщині. Внаслідок цих ударів було ліквідовано десятки окупантів зі спецбатальйону Росгвардії "Ахмат".

У ніч проти 22 травня ЗСУ завдали ударів по низці важливих російських об'єктів, зокрема по штабу підрозділу "Рубікон" у Старобільську на окупованій Луганщині. Також були уражені нафтопереробний завод, склади боєприпасів, системи ППО та пункти управління окупантів.