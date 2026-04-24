Наскільки збільшилися втрати Росії у війні: Генштаб розкрив дані на 24 квітня

Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті. Українські захисники роблять усе можливе, аби кількість "відмінусованих" окупантів та їхньої техніки якомога швидше зростала.

Так, на Покровському напрямку із 10 російських штурмовиків виживає лише один. Минулого місяця втрати противника стали рекордними за весь час війни, тому Росія шукає нових людей для фронту.

Скільки ліквідовано окупантів в Україні на 24 квітня?

За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення станом на 24 квітня 2026 рік втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб;

танків – 11 892 (+4);

бойових броньованих машин – 24 445 (+4);

артилерійських систем – 40 606 (+32);

РСЗВ – 1 753 (+1);

засоби ППО – 1 353 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 254 605 (+1 175);

крилаті ракети – 4 549 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129);

спеціальна техніка – 4 134 (+0).

Втрати ворога на 24 квітня 2026 рік / Фото Генштаб

