Можливий будь-який сценарій: у ДПСУ назвали кількість російських військових у Білорусі

На території Білорусі зараз перебувають російські військові, які беруть участь у спільних навчаннях з білорусами. Однак техніка та особовий склад ворожих військ не зосереджені поблизу білорусько-українського кордону.

Про це в етері телеканалу "Київ" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, загроза вторгнення з боку Білорусі є низькою, однак наша держава повинна бути готовою до всіх загроз.

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Ворога не можна недооцінювати

Андрій Демченко розповів, що у Білорусі зараз перебувають 10 тисяч російських військових. Окупанти періодично проводять ротацію і підготовлених загарбників відправляють на Схід для посилення ворожих військ.

Жодного переміщення військ чи техніки в безпосередній близькості до українського кордону на території Білорусі не спостерігається. Однак речник Держприкордонслужби відзначив, що ворога не можна недооцінювати, тому наша країна повинна бути готовою до всіх загроз. Демченко підкреслив, що українські прикордонники контролюють ситуацію на кордоні.

На кордоні тривають роботи зі зміцнення оборони. У разі можливої атаки усі підрозділи, які охороняють державні межі, готові до оборони.

Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації. Тому продовжуємо зміцнювати нашу лінію державного кордону для того, щоб усі Сили оборони, які перебувають на цьому напрямку, а це підрозділи ДПСУ, ЗСУ та Національної гвардії, мали всі можливості відбити атаку, якщо така відбудеться,

– наголосив Демченко.

Тим часом білоруських прикордонників лякає "Валєра"

На українсько-білоруському кордоні 12 березня прикордонники північного сусіда помітили "манекена Валєру", повішеного "у формі російської армії". Вони назвали це "психологічним тиском" з боку України й зробили про це цілий пропагандистський сюжет. Однак у ДПСУ відреагували на цей пропагандистський цирк доволі лаконічно, мовляв, українські прикордонники не погрожують, а попереджують.

Своєю чергою білоруські прикордонники вирішили "помститися". На величезних плакатах українською мовою вони заявили, що "допоможуть знайти Україні справжніх окупантів", натякаючи на США. Тобто країна-терорист, яка у тому числі за допомогою атак з їхньої території знищує українські міста і села – не окупант. На ще одному банері вони зобразили світлини Другої світової та надпис "Білорусь пам'ятає".

"Валєра" викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Найкращі жарти та меми про це ми зібрали в одному матеріалі.