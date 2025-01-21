Втричі більше, ніж на початку 2022 року: Зеленський сказав, скільки російських вояк є в Україні

Чисельність російської армії, що перебуває на території України, втричі більша, ніж була на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Так, зараз на території нашої держави перебувають 608 тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Скільки російських військових є на території України

Зеленський під час свого виступу озвучив число російських військ, яке зараз перебуває на території України. Він вказав, що у 2022 році російське угрупування в Україні складало близько 200 тисяч військових.

За його словами, на території України зараз перебувають 608 тисяч військових армії Росії.

"Це в три рази угруповання більше, ніж було на початку 2022 року. І тому коли кажуть, що є достатньо допомоги – порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз", – вказав він.

Тоді допомога Америки була 90%, сьогодні те, що є у наших військових на полі бою – 40% українське виробництво, десь 40% США і трішки менше, ніж США – Європа, зазначив лідер України

"І коли кажуть як ми тримаємося – ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала", – пояснив президент.