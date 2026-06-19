Скільки російських окупантів знищено за добу: у Генштабі знову велику цифру

Росія платить велетенську ціну за продовження агресії проти України. Щодня українські військові знищують понад тисячу окупантів.

18 червня на засіданні "Рамштайн" Володимир Зеленський повідомив, що Росія втрачає щонайменше 30 тисяч військових убитими та важкопораненими щомісяця.

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Скільки російських військових разом із технікою знищено з першого дня війни?

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 19 червня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб;

танків – 12 040 (+2);

бойових броньованих машин – 24 783 (+4);

артилерійських систем – 44 298 (+58);

РСЗВ – 1 881 (+4);

засоби ППО – 1 432 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968);

крилаті ракети – 4 787 (+4);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441);

спеціальна техніка – 4 309 (+3).

Втрати росіян у війні станом на 19 червня 2026 рік / Фото Генштаб

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ту кількість людей, які росіяни втратили в Афганістані у 1980-х за 10 років, вони тепер втрачають за 3 тижні. "Те, що Америка мала за кількістю втрат у В'єтнамі за 15 років, Росія втрачає ці цифри в Україні зараз за 5 тижнів", – додав генсек.

В Альянсі наголосили, що від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 1,4 мільйона військових. Водночас у Кремлі не відмовляються від своїх цілей, а бойові дії залишаються інтенсивними.

Там зазначили, що темпи просування російських військ знизилися, а ознак підготовки до масштабного наступу найближчим часом немає. Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку та в районі Костянтинівки. Також у НАТО звернули увагу, що українську логістику ускладнює активне застосування росіянами дронів.