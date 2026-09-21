Армія Кремля тане на очах: втрати Росії у війні на 21 вересня

Російські війська продовжують зазнавати великих втрат. Щодня гинуть або отримують поранення понад тисяча солдатів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що на окремих ділянках фронту російські новобранці живуть у середньому лише 20 – 30 хвилин.

Скільки ліквідовано російських окупантів за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 21 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб;

танків – 12 361 (+5);

бойових броньованих машин – 25 365 (+4);

артилерійських систем – 50 142 (+75);

РСЗВ – 2 149 (+3);

засоби ППО – 1 662 (+3);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 2 712 (+17);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728);

крилаті ракети – 5 111 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерн – 151 861 (+516);

спеціальна техніка – 4 729 (+13).

Втрати Росії на 21 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Російські війська вже мають нестачу піхоти. Про це заявив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

За його словами, навіть нова хвиля мобілізації після виборів до Держдуми навряд чи суттєво змінить ситуацію.

Нагадаємо, командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко раніше зазначав, що Росія може готувати нову хвилю мобілізації.

За його словами, прихований набір уже може тривати, а відкритий призов можуть оголосити після виборів.

Прокопенко припускав, що Росія планує залучити до 600 тисяч військових.

Стратегічна мета Кремля залишається одна і та сама – повністю окупувати Донецьку та Луганську області. До кінця осені загарбники можуть намагатися закріпитися біля одного з ключових міст Донеччини – Добропілля, Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська або Святогірська.