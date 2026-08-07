Скільки окупантів знищено за добу: втрати Росії на 7 серпня
Українські військові надалі завдають успішних ударів по окупантах та їхній техніці. Втрати ворога невпинно зростають.
Так, липень став рекордним місяцем за втратами окупантів у живій силі від початку року. Тоді Сили оборони ліквідували 42 860 російських військових.
Скільки російських військових знешкоджено за війну?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;
- танків – 12 247 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 098 (+11);
- артилерійських систем – 47 522 (+67);
- РСЗВ – 2 008 (+2);
- засобів ППО – 1 550 (+3);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589);
- крилатих ракет – 5 007 (+0);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386);
- спеціальної техніки – 4 502 (+6).
Як Україна руйнує військовий потенціал Росії?
Щодня українські дрони влаштовують "бавовну" на території агресора, знищуючи його можливості для ведення війни.
До прикладу, 6 серпня було уражено НПЗ "Славнефть-Янос" у Ярославлі. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Напередодні загорівся НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.
Наші безпілотники також активно діють на окупованих територіях. Так, 6 серпня було атаковано два наземні ретранслятори для управління ударними БпЛА у районах Залізного Порту Херсонської області та Оленівки у Криму.