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24 Канал Новини України Скільки окупантів знищено за добу: втрати Росії на 7 серпня
7 серпня, 06:39
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Оновлено - 06:44, 7 серпня

Скільки окупантів знищено за добу: втрати Росії на 7 серпня

Анастасія Колеснікова

Українські військові надалі завдають успішних ударів по окупантах та їхній техніці. Втрати ворога невпинно зростають.

Так, липень став рекордним місяцем за втратами окупантів у живій силі від початку року. Тоді Сили оборони ліквідували 42 860 російських військових. 

Скільки російських військових знешкоджено за війну?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;
  • танків – 12 247 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 098 (+11);
  • артилерійських систем – 47 522 (+67);
  • РСЗВ – 2 008 (+2);
  • засобів ППО – 1 550 (+3);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589);
  • крилатих ракет – 5 007 (+0);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386);
  • спеціальної техніки – 4 502 (+6).

Втрати Росії у війні на 7 серпня / Фото Генштаб

Як Україна руйнує військовий потенціал Росії?

Щодня українські дрони влаштовують "бавовну" на території агресора, знищуючи його можливості для ведення війни.

До прикладу, 6 серпня було уражено НПЗ "Славнефть-Янос" у Ярославлі. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Напередодні загорівся НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

Наші безпілотники також активно діють на окупованих територіях. Так, 6 серпня було атаковано два наземні ретранслятори для управління ударними БпЛА у районах Залізного Порту Херсонської області та Оленівки у Криму. 

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