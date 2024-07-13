Скільки "Шахедів" вночі запустили росіяни та скільки вдалося збити

У ніч на суботу, 13 липня, українські військові збили 4 "Шахеди". Цілі були знищені у повітряному просторі Донецької та Харківської областей.

Про це на ранок прозвітував командувач Повітряних мил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Скільки дронів запустив ворог

У ніч на 13 липня противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із Приморсько-Ахтарська – Росія.

4 ворожі БпЛА збили підрозділи мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях.

5-ий безпілотник вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.



Результат роботи ППО 13 липня / Інфографіка Повіряних Сил

Зауважимо, що вночі 13 липня в деяких областях України оголошували повітряну тривогу через пуски "Шахедів". Вибухи, зокрема, чули у Харкові.