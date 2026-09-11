Ви скажете, що такою інстанцією, згідно з законодавством, є ДСНС. Але практика спростовує те, що прописано в законах. Традиційно бізнес і всі зацікавлені прагнули відкуповуватися від пожежників хабарями, ну а пожежники радо йшли назустріч. Про це пише Ігор Луценко.

Війна нас нічому не навчила

Парадоксально, але за п'ять років війни нічого не змінилося! Точніше, змінилося те, що саме спричинений прильотом шахеда чи ракети вогонь став найголовнішим фактором збитків.

Ігнорування пожежної безпеки, безлад і беззаконня, суцільне хабарництво сьогодні конвертуються в рекордні матеріальні втрати.

От днями горів ринок у Хмельницькому від "падіння уламків" ворожих БПЛА. До того вщент згорів Лук'янівський ринок – і велике питання, чи сталося б це, якби там дотримувалися норм пожежної безпеки? Якби ті, хто має за цим слідкувати – слідкували?

Не допомагають навіть судові рішення

Мій побратим по Азову і 72-й бригаді Олександр Мазуренко (Механ) зараз вже не служить через інвалідність, живе у Білій Церкві і вже котрий рік б'є на сполох з приводу жахливого стану ринку в цьому місті.

Там є навіть судові рішення, котрі зобов'язують власників привести ринок у відповідність до вимог законодавства, організувати проходи, доступ для пожежної техніки. Тим не менш, місцева ДСНС (очевидно, безкоштовно) закриває очі на невиконання рішень суду.

По-хорошому, такий об'єкт варто було б уже давно закрити, бо він становить небезпеку для жителів міста. Власники живуть за кордоном і копійки не бажають вкладати в облаштування ринку. Лишили тільки апарат з викачки грошей – директора і бухгалтера.

Реалії воюючої країни їх не цікавлять, а ДСНС з великим розумінням ставиться до такої позиції.

Ви спитаєте – може, ми з Механом перегинаємо палку, небезпеки немає? Але ні, вона є. На жаль, навіть без факторів бойових дій цей ринок уже горів. Двічі! Тож на фоні російського дронового терору – чи довго чекати третій раз?

Скільки ще шахедів мають упасти на нашу землю, щоб ми згадали про протипожежні норми, щоб пожежною безпекою зацікавився, крім ветеранів, які розуміють реалії війни, хтось із тилових чиновників?