Скільки ще світ буде спостерігати за геноцидом, – Кличко про війну для CNN

Володимир Кличко в ефірі CNN звернувся до держав-партнерів із закликом більш потужної підтримки України.

Про це Віталій Кличко повідомив у своїх соціальних мережах і оприлюднив відео інтерв'ю.

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"І я, і мій брат Володимир продовжуємо спілкуватися з іноземними ЗМІ. Маємо дуже багато запитів. І даємо по кілька інтерв'ю та включень наживо щодня. Ми використовуємо всі можливості, щоб донести світу правду про те, що відбувається сьогодні в Україні, як Росія знищує нашу державу та вбиває мирних українців. Залучаємо необхідну допомогу та підтримку", – повідомив Віталій Кличко.

Володимир Кличко в ефірі CNN нагадав світовим лідерам про їхні обіцянки. Він додав, що війна з Росією – це битва між добром і злом.

"Скільки ще світ буде спостерігати? Напередодні широкомасштабного російського вторгнення в Україну, світові лідери обіцяли РФ "тяжкі наслідки" за такі дії. Після геноциду, який вчинили російські орки в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці і який вони продовжують на тимчасово окупованих територіях, після буквального знищення багатьох українських міст та селищ, "тяжкі наслідки» вже мали б настати", – сказав Володимир Кличко.

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