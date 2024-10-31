У США розповіли, скільки військових з КНДР перебуває на Курщині

Північна Корея стала одним із найбільших партнерів Росії у війні проти України. Зокрема, тисячі солдатів КНДР уже перебувають на Курщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Заступник посла США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки поставив пряме запитання російському представнику щодо наявності військ КНДР на російській території.

Дивіться також Від Заходу залежить, чи відправить КНДР 100 тисяч солдатів на війну, – Зеленський

Скільки військових КНДР на Курщині

За інформацією США, "прямо зараз" у Курській області перебувають 8000 північнокорейських військових. Про це 31 жовтня Вуд заявив у Раді Безпеки.

Я хотів би з усією належною повагою поставити моєму російському колезі питання: невже Росія, як і раніше, стверджує, що в Росії немає військ КНДР?

– сказав Вуд.

Представник Росії у Раді Безпеки не відповів на це питання.

Нагадаємо, що за Володимир Зеленський також підтвердив перебування солдатів КНДР у Курській області. Він також зазначив, що момент, коли вони вступлять у бій – питання днів.