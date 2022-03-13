Скільки співробітників Укрзалізниці загинули з початку російської військової інтервенції
Джерело:Укрзалізниця
Під час війни втрат зазнають і залізничники, які з перших днів перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад 2 мільйони українців.
Попри невпинну евакуацію дітей та жінок з гарячих точок, за час воєнних дій померли десятки співробітників Укрзалізниці, інформують у телеграм-каналі перевізника.
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Скільки співробітників Укрзалізниці померло
З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колеги – з них сьогодні першу безпосередньо в рейсі,
– йдеться у зверненні Укрзалізниці.
Сьогодні, щоб провести колег, компанія організувала спонтанний концерт на вокзалі. Як зазначають в Укрзалізниці – це "про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу".
Дивіться відео концерту на вокзалі:
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