Скільки співробітників Укрзалізниці загинули з початку російської військової інтервенції

Під час війни втрат зазнають і залізничники, які з перших днів перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад 2 мільйони українців.

Попри невпинну евакуацію дітей та жінок з гарячих точок, за час воєнних дій померли десятки співробітників Укрзалізниці, інформують у телеграм-каналі перевізника.

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Скільки співробітників Укрзалізниці померло

З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колеги – з них сьогодні першу безпосередньо в рейсі,

– йдеться у зверненні Укрзалізниці.

Сьогодні, щоб провести колег, компанія організувала спонтанний концерт на вокзалі. Як зазначають в Укрзалізниці – це "про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу".

Дивіться відео концерту на вокзалі:

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