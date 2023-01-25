Залізний кулак для наступу ЗСУ: як танки Leopard та Abrams допоможуть знищувати окупантів

Україна отримає бронетехніку від партнерів. Танки Leopard та Abrams дають можливість сформувати важкі сучасні механізовані з'єднання підрозділів, що звільнятимуть окуповані території.

Про це для 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він зазначив, що без західних танків та важких БМП українським військам було б важко звільняти території.

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"Звісно, українська армія виконала б завдання, але з новим озброєнням це буде зробити легше. Набагато легше знищувати російських окупантів", – зазначив Самусь.

Зверніть увагу – Михайло Самусь про бронетехніку, яку отримає Україна: дивіться відео

Виклик для ЗСУ

За словами експерта, якщо говорити конкретно про номенклатуру техніки, то з точки зору оптимізації й уніфікації краще б був один вид одного бойового танка. Наприклад, Leopard 2. Самусь зазначив, що всі інші країни могли б допомагати фінансово утримувати їх.

Якщо ж говорити, що Україна може отримати 3 основних види бойових танків (Франція говорила про можливість передачі Leclerc), то це може бути викликом для ЗСУ з точки зору організації системи технічного забезпечення, ремонтної бази, підготовки спеціалістів та екіпажів, технічного персоналу і навіть тактики використання, – вважає Самусь.

Він зазначив, що це танки різної філософії. Тобто їх створювали на основі підходів кожної країни до доктрини використання танків як виду озброєнь.

Самусь розповів, що в України може скоро з'явитися танкова бригада Leopard. Це приблизно 100 одиниць техніки. Крім цього, як додав експерт, може з'явитися батальйон Abrams і, можливо, батальйон Challenger.

"Їх можна використовувати на різних напрямках. Головне – визначити для них правильні сектори використання", – сказав військовий експерт.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Танків Leopard може бути більше

Самусь вважає, що Україна може отримати більше Leopard, ніж вже оголосили. Він зазначив, що до того, як Німеччина дозволила передати й свої танки, і ті, які є в інших країнах, Польща говорила про 14 танків. Фінляндія та Норвегія казали про подібну допомогу. Швеція теж зробила заяву про надання власних модифікацій танків.

За словами експерта, якщо взяти європейську коаліцію, то навіть без Німеччини Україні можуть надати бригаду танків. Далі мовиться про власне німецьку бригаду, яка буде другою.

Вона може поступово надійти впродовж пів року. Першу бригаду було б чудово отримати впродовж перших двох місяців, щоб ми до весни мали залізний кулак для проведення своїх наступальних операцій. Нам треба танки вже зараз, – наголосив Самусь.

Результат буде на полі бою

Стосовно Abrams, то Самусь сказав, що незрозуміло, наскільки є координація постачання. Він сподівається, що ЗСУ готові отримати 2 бригади Leopard і одну бригаду Abrams, створити під них окрему систему і використовувати на окремих напрямках.

"У нас багато говорять, що Abrams занадто складні та дорогі в обслуговуванні, споживають багато палива. Насправді це все так, але останні модифікації Abrams є дуже надійними. Не факт, що приноситимуть нашим технікам більше проблем ніж Leopard", – сказав Самусь.

Він додав, що кожен танк покаже себе на полі бою. На думку Самуся, США наразі обмежаться батальйоном танків для України.

"Або якщо британці до своїх 14 танків дадуть ще 14, то буде ще один батальйон Challenger. Тоді можна буде робити американо-британську групу, яка діятиме окремо від німецької частини танкових військ", – сказав експерт.