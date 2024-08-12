Не 28: у DeepState сказали, скільки населених пунктів Курської області, які не контролює Росія

За даними аналітиків DeepState станом на 12 серпня українські військові можуть контролювати уже приблизно 44 населених пункти в Курській області Росії.

Дані аналітичний проєкт DeepState звучив після того, як російьский президент Путін заслухав сьогодні доповідь глави Курської області, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів регіону.

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Так, за даними DeepState, "орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий".

"Оцінка вкрай консервативна. Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна", – зазначили аналітики.

Що відбувається в Росії

. Офіційно інформацію щодо контролю над населеними пунктами російського регіону Україна не підтверджувала. Натомість в Росії визнали, що війська Росії не контролюють 28 населених пунктів регіону.

Тимчасовий губернатор Курської області також заявив, що ситуація в регіоні складна. За його словами, невідома доля близько 2 тисяч людей, які перебувають у населених пунктах під контролем українців. Зауважимо, що за повідомленнями у телеграм-каналах, очевидці розповідають, що з жителями усе гаразд.

Крім того, сьогодні звітував про ситуацію в регіоні і тимчасовий губернатор Бєлгородської області. Він зазначив, що ситуація погіршилась, обстрілів стало більше. Близько 50 – 70% мешканців Шмякіно покинули свої домівці, ситуація напружена.