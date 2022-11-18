Як 2 Австрії: в Україні досі заміновані приблизно 30% території

В Україні станом на 18 листопада заміновані 30% території, що за масштабами становить приблизно 2 Австрії. Співробітники ДСНС посилено працюють.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів голова ДСНС України Сергій Крук, повідомляє 24 канал. За його словами, площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

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В Україні заміновані 30% території

Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягають понад 8 тисяч квадратних кілометрів:

близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це територія Херсонської області,

до 1,5 тисячі квадратних кілометрів – Миколаївської області.

На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам,

– розповів голова ДСНС.

Він додав, що також функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюють гуманітарні хаби. Там роздають допомогу, яка прибуває на Херсонщину.

На Херсонщину та Миколаївщину скерували значну кількість співробітників ДСНС із західних регіонів. Там працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які:

обстежують дороги,

взаємодіють з енергетиками,

розбирають і обстежують об'єкти, які запускаються у роботу.

"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини", – зауважив Крук.

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