Зеленський назвав 4 речі, які треба зробити у 2024 році, аби наблизити кінець війни

Володимир Зеленський назвав речі, які Україна має зробити у 2024 році, аби наблизити закінчення війни. Серед них – документ із мирним планом, розроблений спільно з іншими країнами світу, який має врешті-решт бути представлений Росії.

Президент України поспілкувався з колумністкою американського видання The Philadelphia Inquire. Главу держави спитали, скільки ще триватиме війна.

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Плани на 2024 рік

Володимир Зеленський зазначив, що війна однаково закінчиться. Наразі Україна вже зробила перший крок із самітом миру. Політик запевнив, що Київ підготує документ щодо мирного плану.

Ми спробуємо зробити все, аби цей документ потрапив на стіл до представників Росії, і щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити цю війну, безумовно, у різних форматах і діалогах,

– сказав український лідер.

Глава держави додав, що повністю війна для кожного не закінчиться – воно так швидко не робиться. "Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а у тому чи іншому форматі діалогу", – додав Зеленський.

Також він не став називати час, скільки ще, на його думку, триватиме ця війна. Водночас запевнив, що знає, що ми повинні зробити у цьому році.

Ми повинні зробити документ, ми повинні зробити усе, щоб провести другий саміт у цьому році. Ми повинні вистояти. І повинні максимально послабити ворога, аби до моменту перемовин він не був на тій самій хвилі, зверху,

– заявив президент.

Крім того, у цьому інтерв'ю Зеленський поділився, як можна подолати перевагу Росії у кількості людей і техніки.