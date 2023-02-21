Скільки Україні необхідно літаків для вдалого контрнаступу: прогноз Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україні необхідні літаки, аби захисту території та контрнаступу. Коли їх можуть надати ЗСУ.

Міністр оборони розповів, скільки літаків необхідно Україні для вдалого контрнаступу.

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Коли Україні можуть надати літаки

Я б сказав так: чим більше дадуть, ми все заберемо. Літаки ж не літають по одному, все залежить від завдання,

– сказав Резніков.

Резніков наголосив, що йдеться не про тисячі. Він зауважив, що слід говорити про реалістичний план.

За словами міністра, Франція має свої винищувачі Mirage – покоління, аналогічне нашим МіГам. А ще вони зробили новий сучасний Rafale.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.

Звісно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім – за сотню. Реалістично, якби ми мали сотню літаків з різними можливостями виконання завдань – це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10 – 15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність,

– додав Резніков.

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