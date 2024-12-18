Тенденція кардинально погіршилась: скільки підтверджено страт бійців ЗСУ від початку війни

Росіяни продовжують чинити беззаконня проти беззбройних українських захисників, позбавляючи їх життя. З початку повномасштабного вторгнення офіційна кількість страт наших бійців перевищує 150.

Особливо ситуація погіршилася впродовж 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського омбудсмена Дмитра Лубінця в інтерв'ю Українській правді.

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Скільки українських захисників стратили у 2024

Як розповів Лубінець, станом на 13 грудня за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Він каже, що тенденція кардинально погіршилась, адже тільки у 2024 році офіційно підтверджено 109 страт.

Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть показати всьому демократичному світу: "Ми робимо це, але ви з нами нічого не вдієте. У нас не буде покарання". Ми ніколи не бачили, щоб МКЧХ публічно або непублічно звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або завдання їм тортур,

– заявив він.

Водночас, за його словами, у 2024 році вперше в офіційних звітах ООН з'явилась інформація, що росіяни страчують українських військовополонених. Це був не лише звіт постійної моніторингової місії ООН, а й окремий звіт спеціальної доповідачки по тортурах Еліс Едвардс.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що згідно з результатами, 95% українських військових у російському полоні зазнають систематичних знущань. Факти цього він надсилав і російській уповноваженій з прав людини.

"Як через посередників, так і напряму. Було запевнення, що вони "будуть юридично на це реагувати", хоча, чесно вам скажу, я не сподіваюся на це", – резюмував Дмитро Лубінець.