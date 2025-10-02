У вересні 2025 польські прикордонники зафіксували понад десятикратне зростання кількості українців віком 18 – 22 років, які перетнули кордон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Скільки українців насправді виїхали до Польщі?

За даними прикордонної служби Польщі, у період з 28 серпня до 28 вересня 2025 року до країни в'їхало понад 56 тисяч громадян України віком від 18 до 22 років.

Тим часом з Польщі виїхало більше ніж 19,2 тисячі осіб цієї вікової категорії.

Як наслідок, станом на кінець вересня кількість юнаків, які перетнули кордон у напрямку Польщі, зросла більш ніж у десять разів у порівнянні з попереднім місяцем, а кількість виїздів зросла у понад три з половиною рази.

Важливо! Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначав, що наразі українські прикордонники не ведуть статистичний облік за віковими категоріями.

Як змінилися правила перетину кордону?