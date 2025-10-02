Суттєве зростання: у Польщі озвучили кількість українців 18 – 22 років, які перетнули кордон
У вересні 2025 польські прикордонники зафіксували понад десятикратне зростання кількості українців віком 18 – 22 років, які перетнули кордон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Читайте також Дозвіл на виїзд чоловіків за кордон "похитнув" ринок праці: чи вплине це на економіку
Скільки українців насправді виїхали до Польщі?
За даними прикордонної служби Польщі, у період з 28 серпня до 28 вересня 2025 року до країни в'їхало понад 56 тисяч громадян України віком від 18 до 22 років.
Тим часом з Польщі виїхало більше ніж 19,2 тисячі осіб цієї вікової категорії.
Як наслідок, станом на кінець вересня кількість юнаків, які перетнули кордон у напрямку Польщі, зросла більш ніж у десять разів у порівнянні з попереднім місяцем, а кількість виїздів зросла у понад три з половиною рази.
Важливо! Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначав, що наразі українські прикордонники не ведуть статистичний облік за віковими категоріями.
Як змінилися правила перетину кордону?
Кабінет Міністрів України 26 серпня дозволив виїзд за кордон хлопцям 18 – 22 років, а також депутаткам місцевих рад. Однак це не стосується громадян, які обіймають державні посади і можуть виїхати лише з метою службових відряджень.
Володимир Зеленський пояснив, що якби таке рішення не ухвалили, то в школах фактично не залишилося б хлопців, бо батьки вивозили б дітей з країни ще до 18 років.
Натомість колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна зіштовхнеться з демографічними проблемами. Через можливу відсутність чоловіків працездатного віку, варто буде відкривати країну для залучення іноземців.