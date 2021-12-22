Скільки українці витратять на новорічний стіл та що даруватимуть рідним: опитування

Українці розповіли, скільки планують витратити грошей на новорічний стіл, що будуть дарувати близьким та чи збиратимуться на Святвечір 24 грудня.

Журналісти 24 каналу запитали українців щодо новорічних планів. Відповіді були різними, тож про це читайте далі.

До речі Казковий Новий рік у Львові: куди піти та що побачити у святковому місті

Святвечір 24 грудня

Останніми роками на католицьке Різдво українці мають ще один вихідний. Деякі опитані зазначають, що збиратись з родиною на Святвечір 24 грудня не планують – лише 6 січня.

Однак дехто таки організовує святкування й запрошує друзів. Інші кажуть, що родину 24 грудня не збирають, але сімейні посиденьки влаштовують. Хтось буде вдома, хтось – поїде в гості до батьків.

Новорічний стіл

Опитані зізнаються, що до столу на Новий рік готуватимуть прості страви. Зазначають, що не уявляють святкового столу без олів'є. Однак оскільки страва не надто корисна, готувати її будуть не всі. Також називають оселедець під шубою та крабовий салат.

На Святвечір, звісно, готуватимуть кутю. Крім того, думають й про особливі страви. Наприклад, про запечену качку або банош.

Скільки грошей готові витратити

Люди кажуть, що багато грошей витрачати на святкування не збираються. Однак залежить від кількості гостей. Однак мінімальна сума – тисяча гривень. Далі витрати коливатимуться до 3 – 4 тисячі гривень.

Подарунки для близьких

Українці вже активно готують подарунки до новорічних свят для своїх рідних та близьких. Дехто планує подарувати батькам крісло-гойдалку. Кажуть, аби могли сидіти під ялинкою в затишку.

Серед інших варіантів – побутова техніка, адже це завжди знадобиться, зокрема, як варіант називають блендер. Також хочуть дарувати парфуми та гаджети. Аби подарунок залишив цінні враження, дехто буде вручати близьким подарункові сертифікати або організовуватиме поїздку.

Побажання українцям

Найперше люди бажають здоров'я у наступному році, оскільки все інше – другорядне. Крім того, бажають залишатись собою та жити в гармонії.

Підсумовують: аби мріялось легко, але ці мрії втілювались в життя.