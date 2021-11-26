Скільки українців готові продати свій голос на виборах

Понад 83,3% респондентів погоджуються з тим, що підкуп є головною проблемою виборів. 11,4% мали особистий досвід, коли до них звертались з пропозицією продати свій голос.

Такі репрезентативні дані отримала Громадянська мережа ОПОРА за результатами соціологічного опитування.

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Про що свідчать результати опитування

Підкуп виборців є поширеною, системною та традиційною практикою в Україні. Лише 2/3 громадян не готові за будь-яких обставин продавати свій голос, але більшість знаходить певні виправдання цьому явищу.

Молодий виборець (18 – 29 років) має вищий поріг лояльності до проблеми і лише менше половина з них не будуть торгувати виборчим правом за будь-яких обставин.

Питома вага громадян, які йдуть на корупційні угоди під час виборів є дуже великою при низькій явці. Тобто, формально 11% при загальній явці 50 – це вже цілих 22%.

Ця проблема не є новою, але вона в абсолютних цифрах впливає на кінцевий результат більше, ніж окрема вікова електоральна група.

Вартість голосу є нижчою за 500 гривень і це цілком підтверджують виборці, які мали досвід підкупу. Таким чином, кожен отримає аж 27 копійок "прибутку" щоденно за 5 років каденції новообраного представницького органу влади.

Така собі комерція, звісно, але рентабельність тут не має значення.

Які фактори зменшують ризики

Усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків між недобросовісним кандидатом та потім політиком з владними повноваженнями. Підкуп – не подарунок, а спонукання до злочину. Політична група, яка його використовує не може мати доброї мети в перспективі, тому крастимуть більше, а громадяни лише біднішатимуть.

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Попит та пропозиція – взаємопов'язані. Але це все ще дикий ринок, де право голосу плутають з правом власності, хоча тут мова йде про публічний, а не приватний інтерес в кінцевому результаті.

Політикам легше заплатити та не конкурувати в інший спосіб між собою, коли самі виборці не ставлять високих вимог до них.

Острах покарання за злочин зупинив би частину аудиторії, зокрема, молодшої вікової групи.

Дикий капіталізм та "совок" в одному флаконі, коли говорять про чесного виборця, що продав свій голос та відповідально вкинув бюлетень за кандидата, якому продався. "Совок", бо чесністю тут не пахне, як і відповідальністю, а виключно і переважно наслідками життя в тоталітарному режимі багато десятиліть. Навіть на молоде покоління це має серйозний вплив.