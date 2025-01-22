70% українців не залишать країну у разі відкриття кордонів, а 21% хотіли б, – опитування

70% українців не мають наміру виїжджати з України, навіть якщо кордони відкриють. 21% навпаки скористалися б можливістю.

Бажання залишити країну не суттєво більше у чоловіків. Про це повідомляє 24 Канал за результатами дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова.

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Скільки українців готові виїхати за кордон

Дослідження, оприлюднене 21 січня, зазначає, що більшість українців, а саме 70%, не мають наміру виїжджати з України, навіть якщо кордони відкриють для всіх категорій населення.

За даними опитування, 21% респондентів розглядають можливість еміграції у разі відкриття кордонів для чоловіків, а ще 9% поки не визначилися.

Серед тих, хто хотів би виїхати за межі країни, 25% складають чоловіки, а 17% – жінки. Найчастіше висловлюють бажання виїхати молодь віком 18 – 29 років (33%) і люди у віковій категорії 30 – 39 років (27%).

Основні причини, які спонукають українців задуматися про виїзд:

відсутність можливостей для розвитку – 30,5%;

загроза життю через війну – 29%;

недостатня державна соціальна підтримка – 29%;

бажання возз’єднатися з родиною – 26%;

бажання евакуювати близьких, які залежать від респондента – 23%.



Причини бажання виїхати / Фото Фонд "демократичні ініціативи"

Опитування проводилося методом face-to-face з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Участь взяли 1518 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, що перебувають під контролем уряду. Гранична похибка вибірки не перевищує 2,6%.