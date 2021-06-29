Навіть не 10%: скільки українців хочуть, аби російську мову вивчали у школах – свіже опитування
Серед мов, які обов'язково мають викладатися в українських школах, російська опинилася аж на 4 місці. Її випередили англійська, німецька та французька.
Згідно зі свіжими результатами опитування, обов'язкове вивчення російської мови у школах підтримують менша за 10% українців.
Важливо Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними
На думку опитаних, діти та підлітки мають вивчати:
- англійську мову – за неї проголосували 86,4% респондентів;
- німецьку – 19,4%;
- французьку – 14%;
- російську – 9,5%.
Далі йдуть іспанська, польська, португальська, китайська та арабська.
Яку іноземну мову мають обов’язково вивчати у школах / Фото Active Group
Цікаво, що найбільше (96,6%) опитаних у віці від 18 до 29 років вважають, що саме англійську мають вивчати у школах. Натомість за вивчення російської проголосували переважно люди 40 – 49 років (12,1%). Найменше хочуть, аби в українських навчальних закладах викладали російську, люди віком 60+, таких 7%.
Натомість за викладання російської проголосували більшість тих, хто живе у селі, а не в місті. Думки щодо цього питання розділилися у чоловіків та жінок. Так, обов'язкове викладання російської у школах підтримують:
- 12,2% чоловіків;
- лише 7,6% жінок.
Як розділилися думки українців у цьому питанні / Фото Active Group