Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців: омбудсман сказав, кого найважче повернути

Країна-агресор незаконно утримує більш ніж 14 тисяч громадян України. Робота з повернення цивільних є найскладнішою.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець пояснив, чому цивільних повернути найважче.

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"Повертаючи три категорії громадян України – це діти, військовополонені, цивільні – саме щодо цивільних це найскладніша робота", – підкреслив омбудсман.

Лубінець пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

Міняти ми їх (цивільних, – 24 Канал) не можемо, якихось додаткових впливів на Росію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес,

– розповів Уповноважений з прав людини.

Також нагадав, що Україна докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тисяч дітей, а ще десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти.

Зауважив, що це був перший випадок, коли у поверненні українців додому взяв участь Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки щодо дітей.

"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", – зазначив Лубінець.