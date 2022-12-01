Прихильників УПЦ МП в Україні залишилось лише 2%, – керівник соцгрупи "Рейтинг"

Кількість українців, які називають себе мирянами Української православної церкви Московського патріархату, за час війни стрімко знизилася.

Це пов’язано з тим, що українці вважають токсичним все, що стосується Москви. Про це під час "Бліцкави" на телеграм-каналі "Блискавка" заявив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Якщо колись третина українців були мирянами УПЦ Московського патріархату, потім 20, 15%, то на сьогодні ми фіксуємо таких лише 2%. Все, що стосується Москви, миряни вважають токсичним і не хочуть з цим зв'язуватись,

– заявив Антипович.

Такі дані свідчать про те, що УПЦ МП доведеться суттєво змінюватись або взагалі зникнути в Україні, вважає соціолог.

"УПЦ МП доведеться або ставати філіалом української церкви, а не російської, або воно просто зникне", – прогнозує керівник групи "Рейтинг".

Також Олексій Антипович повідомив у бліцінтерв’ю "Блискавка", що наразі 100% українців вважають Росію ворогом. А росіяни є ворогами для 80% українців. Позитивне ставлення до росіян зберегли лише у 3% українців.