Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: нове опитування

Майже половина українців виступають за вступ країни у НАТО, водночас понад 50% прагнуть членства в Євросоюзі. При цьому, найбільший рівень підтримки – на Заході.

Опитування у період з 13 по 21 березня проводила соціологічна група "Рейтинг". Спілкувалися з респондентами по всій Україні, крім окупованих територій Криму та Донбасу.

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Що українці думають про ЄС

Вступ України до Євросоюзу підтримують 54% опитаних. Водночас 20% респондентів надають перевагу Митному союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Серед тих, хто виступає за вступ до ЄС, найбільше молоді – 63%. Погляди людей у віці 36 – 50 років та старших майже збігаються.

Підтримка вступу до ЄС по регіонах:

Захід – 75%;

Центр – 58%;

Південь – 36%;

Схід – 31%.



Українці про вступ до ЄС / Інфографіка соцгрупи "Рейтинг"

Зазначимо, що найбільше вступ України до ЄС підтримують виборці "Європейської солідарності" (90%), "Української стратегії (83%), ВО "Свобода" (83%) та "Слуги народу" (73%).

Ставлення українців до членства у НАТО

Українцям також запропонували відповісти, як би вони проголосували, якщо проводився б референдум щодо вступу країни у НАТО.

48% опитаних висловилися за, а 28% – проти. 11% не пішли б голосувати, а 13% зазначили, що їм важко визначитися з відповіддю.

При цьому, вступ в Альянс підтримують 50% респондентів у віці 18 – 35 років, 43% у віці 36 – 50 років та 49% тих, кому вже за 51.

Підтримка вступу до НАТО по регіонах:

Захід – 70%, (проти 9%);

Центр – 52%, (проти 20%);

Південь – 31% (проти 45%);

Схід – 24% (проти 53%).



Українці про вступ до НАТО / Інфографіка соцгрупи "Рейтинг"

Найбільше прихильників вступу до Північноатлантичного Альянсу – серед електорату ВО "Свободи" (85%) та "Європейської солідарності" (82%).