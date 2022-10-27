Маляр назвала кількість звільнених із полону українців з початку повномасштабного вторгнення

Останніх декілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Україна дбає про кожного нашого захисника.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що держава робить усе можливе, аби наші захисники та захисниці повернулися додому. Вона також зазначила, що перемовини ведуться "тихо", аби не нашкодити полоненим.

Читайте також Окупанти створили такі загрози, яких ніхто в Європі ще не мав: Зеленський звернувся до українців

З полону вже звільнені 978 людей

За інформацією Маляр, з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб. Серед них 99 цивільних.

Також вона звернулася до родичів військовополонених, безвісти зниклих, Маляр закликає їх довіряти інформації лише державним уповноваженим інституціям, а саме – Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

Маляр наголосила, що оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну.

За словами заступниці міністра оборони, держава дбає про фізичний і психологічний стан визволених, їхнє відновлення та подальшу інтеграцію у суспільство.

Звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Всі їхні потреби фінансуються державою у повному обсязі,

– зазначила Маляр.

Нещодавно Україна повернула з російського полону 10 військових

Нагадаємо, що 26 жовтня вдалося повернути 10 наших захисників. Серед звільнених один офіцер та 9 рядових і сержантів. Окрім того, вдалося повернути тіло американського добровольця.

17 жовтня в Україні провели перший цілковито жіночий обмін. Додому вдалося повернути 108 українок, деякі з них потрапили у російський полон ще до 24 лютого.

21 вересня Україна провела масштабний обмін полоненими. Зокрема, з російського полону повернулися 215 героїв. Командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара також звільнили з полону у той день, однак вони наразі перебувають у Туреччині.

Варте уваги – Відбувся ще один обмін полоненими: дивіться відео