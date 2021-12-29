Скільки українців святкують Різдво двічі: дані опитування
29 грудня 2021 , 20:32Читать новость на русском
Більшість українців святкують Різдво 7 січня. Однак є й ті, які відзначають його двічі – і за григоріанським календарем, і за юліанським.
Коли українці святкують Різдво
7 січня відзначають народження Ісуса Христа 67% українців. Водночас 25 грудня в Україні мало людей святкують Різдво.
До теми Вдома чи на лижах: де та як політики святкуватимуть Новий рік і Різдво
Так, лише 3% християн святкують Різдво за григоріанським календарем. Водночас 21% українців відзначають свято двічі.
За останні два роки практично не змінились традиції святкування Різдва,
– наголосили в опитуванні.
Що відомо про опитуванняДослідження провели фонд Демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова впродовж 17 – 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донбасу. Загалом опитали 2018 людей віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.
Як облаштувати різдвяну ялинку, щоб уникнути займання: поради від ДСНС
- Дерево слід встановити на тверду основу, аби воно не перекинулося;
- перед оздобленням гірляндами, перевірте їх на цілісність;
- увімкнувши гірлянду в мережу, переконайтеся, що вона не нагрівається, а всі діоди працюють;
- не оздоблюйте ялинку легкозаймистими матеріалами;
- якщо дерево загорілося, то слід знеструмити помешкання, а ялинку накрити мокрою тканиною.
Це може вас зацікавити – Різдво під час Першої світової війни: дивіться відео