Голодомор був геноцидом українського народу: як змінилася думка українців

Голодомор був геноцидом українського народу: як змінилася думка українців
23 листопада 2023, 16:16Читать новость на русском
Все більше країн світу визнають Голодомор геноцидом українського народу. А якої думки самі українці, дізналася соціологічна група "Рейтинг".
Опитування провели упродовж 14 – 16 листопада 2023 року. Участь у ньому взяли українці віком від 18 років з усіх територій України, окрім тимчасово окупованих, а також – тих, де на момент опитування не було зв'язку. Загалом опитали 1000 респондентів.
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Скільки українців вважають Голодомор геноцидом
- 79% респондентів відповіли – "однозначно так";
- 13% – "скоріше так";
- 1% – "скоріше ні";
- 3% – "однозначно ні";
- 4% – "важко відповісти".
Яка статистика "однозначно так" по регіонах
- На Заході 84% респондентів вважають Голодомор геноцидом.
- У Центрі – 82%.
- Схід – 74%
- Південь – 73%.
Скільки людей загинули під час Голодомору
- Голодомор – геноцид українського народу. Тоді радянська влада знищила 10,5 мільйона українців. Серед жертв – мільйони дітей.
- Зокрема, навесні 1933 року від голоду, який створили штучно, щохвилини помирали 17 людей. Щодня страшна цифра сягала 25 тисяч жертв.
- Найстрашнішою була ситуація на території таких областей: Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська.