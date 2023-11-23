Голодомор був геноцидом українського народу: як змінилася думка українців

Все більше країн світу визнають Голодомор геноцидом українського народу. А якої думки самі українці, дізналася соціологічна група "Рейтинг".

Опитування провели упродовж 14 – 16 листопада 2023 року. Участь у ньому взяли українці віком від 18 років з усіх територій України, окрім тимчасово окупованих, а також – тих, де на момент опитування не було зв'язку. Загалом опитали 1000 респондентів.

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Скільки українців вважають Голодомор геноцидом

79% респондентів відповіли – "однозначно так";

13% – "скоріше так";

1% – "скоріше ні";

3% – "однозначно ні";

4% – "важко відповісти".

Яка статистика "однозначно так" по регіонах

На Заході 84% респондентів вважають Голодомор геноцидом.

У Центрі – 82%.

Схід – 74%

Південь – 73%.

Скільки людей загинули під час Голодомору