Голодомор був геноцидом українського народу: як змінилася думка українців

23 листопада 2023, 16:16
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Все більше країн світу визнають Голодомор геноцидом українського народу. А якої думки самі українці, дізналася соціологічна група "Рейтинг".

Опитування провели упродовж 14 – 16 листопада 2023 року. Участь у ньому взяли українці віком від 18 років з усіх територій України, окрім тимчасово окупованих, а також – тих, де на момент опитування не було зв'язку. Загалом опитали 1000 респондентів.

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Скільки українців вважають Голодомор геноцидом

  • 79% респондентів відповіли – "однозначно так";
  • 13% – "скоріше так";
  • 1% – "скоріше ні";
  • 3% – "однозначно ні";
  • 4% – "важко відповісти".

Яка статистика "однозначно так" по регіонах

  • На Заході 84% респондентів вважають Голодомор геноцидом. 
  • У Центрі – 82%.
  • Схід – 74%
  • Південь – 73%.

Скільки людей загинули під час Голодомору

  • Голодомор – геноцид українського народу. Тоді радянська влада знищила 10,5 мільйона українців. Серед жертв – мільйони дітей.
  • Зокрема, навесні 1933 року від голоду, який створили штучно, щохвилини помирали 17 людей. Щодня страшна цифра сягала 25 тисяч жертв. 
  • Найстрашнішою була ситуація на території таких областей: Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. 

Автор: Мар'яна Бекало