Скільки українців вважають себе віруючими: результати опитування

19 травня 2021 , 10:37
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Джерело:

Active Group

За даними соціологічного дослідження, 67,3% українців вважають себе віруючими. Водночас хоча б раз на місяць богослужіння відвідують лише 21,3% людей.

Результат соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус" показав, що упродовж року кількість віруючих зменшилася. Ще у травні 2020 року цей відсоток становив 73% громадян України.

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Чи вважають українці себе віруючими

  • 31,6% людей – так;
  • 35,7% українців – швидше так;
  • 13,1% людей – швидше ні;
  • 16,8% українців – точно ні;
  • 2,8% людей – не змогли відповісти.

Скільки українців вважають себе віруючими / Active Group

Як часто українці відвідують богослужіння

  • 9,7% людей – щотижня;
  • 11,6% українців – приблизно раз на місяць;
  • 26,6% людей – раз у 2 – 3 місяці;
  • 33,2% українців – 2 рази на рік або рідше;
  • 19% людей – не відвідують богослужінь взагалі.

Як часто українці відвідують богослужіння / Active Group

Зверніть увагу! Дослідження провели упродовж 24 – 25 квітня 2021 року. Метод – САТІ. Участь в опитуванні взяли 1200 респондентів. Похибка не перевищує 2,9%.
Автор: Мар'яна Бекало