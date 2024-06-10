Не можуть знайти місяцями й роками: скільки в Україні людей, які зникли безвісти

Від початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Так, за інформацією поліції, понад 52 тисячі громадян нашої країни нині перебувають у розшуку.

На жаль, зникають українці й за кордоном. Так, 3 червня у Німеччині 9-річна Валерія вийшла з будинку, щоб відправитися до школи, й зникла. Її пошуки тривають вже тиждень, і в поліції оптимістичних прогнозів не дають.

Важливо У Німеччині вже тиждень шукають 9-річну українку, яка зникла дорогою до школи

Скільки українців зникло від 2022 року

В Україні, за даними поліції, від початку повномасштабного вторгнення приблизно 52 тисячі громадян нашої країни зникли безвісти. Їх не можуть знайти місяцями й роками, адже такі розслідування проводити дуже складно. Щоб прискорити пошук зниклих безвісти, Україні допомагає Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти.

Мовиться не лише про загиблих, а й про незаконно депортованих українців та їхніх дітей. Фахівці працюють зі зразками ДНК у провідній світовій лабораторії та завдяки високим технологіям можуть ідентифіковувати складні зразки, зокрема фрагментовані та спалені рештки. Так, ідентифікація необхідна не лише для встановлення особи, а й для кримінального провадження і для забезпечення прав на спадщину прав опіки та інших прав.

Журналісти розповіли про викрадення дітей

За інформацією Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення в Україні безвісти зникло щонайменше 2020 дітей, а понад 19,5 тисяч – були депортовані й примусово вивезені за кордон.

На початку червня журналісти The New York Times опублікували матеріал, як окупанти викрали 46 дітей з одного притулку в Херсоні. Так, спочатку російські військові примусово повернули неповнолітніх до притулку, а під час "евакуації" у жовтні 2020 року – вивезли у Крим. Російські чиновники тоді стверджували, що вивезення неповнолітніх до Сімферополя – буцімто було "актом гуманітарного втручання", втім, це викрадення й воєнний злочин.

Відтоді доля 46 дітей майже невідома. Журналісти встановили, що щонайменше 2 неповнолітніх вже усиновили росіяни, а інші – також пропонуються до влаштування в сім'ї. Лише 7 дітей з 46 вдалося повернути в Україну.