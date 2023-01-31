З 24 лютого нардепи купили авто щонайменше на 1,3 мільйона доларів, – ЗМІ

Журналісти Bihus.Info проаналізували скільки коштів витратили народні депутати України на нові автівки після 24 лютого. За їхніми даними, політики витратили мінімум 1,3 мільйона доларів.

У сюжеті йдеться про те, що наприкінці вересня 2022 року народна депутатка від "Слуг народу" Ірина Аллахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021-го року випуску.

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Нові автівки народних депутатів

Зазначають, що ціна на такі стартує з 4,4 мільйона гривень. Вона ж відповіла журналістам, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 мільйон гривень, тобто нібито в чотири рази нижче його ринкової вартості. НАБУ розслідує кримінальне провадження, в якому перевіряє походження 20 мільйонів гривень, нібито подарованих народній депутатці її батьком протягом 2021 – 2022 роках.

У серпні 2022 року журналісти Bihus.Info помітили під рестораном у центрі Києва ще одного депутата від "Слуг народу" Олександра Горобця. Його привіз туди свіжопридбаний Mercedes-Benz S560 2017-го року випуску вартістю 70 тисяч доларів.

У відповідь на питання журналістів нардеп заявив, що автомобіль належить його другу-рітейлеру, який нардепа тільки підвозить. Насправді власником розкішної автівки виявився водій, який давно працює з Горобцем і який чекав на нього під рестораном, доки нардеп перебував всередині.

Автівка Горобця / Фото Bihus.Info

Влітку минулого року на батька нардепа від "Слуг" Леоніда Галушка оформили гібридний Lexus NX300H 2021-го, а на початку грудня ще й гібриду Volvo XC90 2022-го року. Ціни на такі починаються від 40 тисяч доларів та від 55 тисяч доларів відповідно.

Журналісти Bihus.Info зафіксували депутата в урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010-го року (від 10 тисяч доларів). Усі три автомобілі мають улюблені номери нардепа з числом 9899. Нагадаємо, раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері.



Авто, яке зафіксували журналісти / Фото Bihus.Info

На трасі Київ-Чоп на початку січня цього року було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li 2019-го року. На місці пасажира сиділа жінка, схожа на нардепку від "Слуг народу" Маргариту Шол.

За кермом була людина, схожа на Василя Шола – нібито колишнього чоловіка депутатки. Автомобіль вартістю мінімум 97 тисяч оформлено на мати Василя Шола у листопаді 2022-го року.



Авто подружжя / Фото Bihus.Info

Ще одна депутатка від "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк у липні 2022 року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021-го року випуску. Попередньо вона продала свої старі автомобілі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC.

У коментарі Bihus.Info нардепка повідомила, що коштував автомобіль близько 1,8 мільйона гривень, а також, що вона подала відповідні зміни до декларації.

У травні 2022-го року нардеп від "Слуг" Євгеній Брагар став власником Lexus CT200h 2012-го року. Це відновлений "биток", придбаний у США за 3250 доларів. В Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують з 13,8 тисячі доларів.

На сина нардепа Євгенія Шевченка (обраного від "Слуги народу", а нині члена депутатської групи "Відновлення України") оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року. Ціни на такі стартують з 216 тисяч доларів. Раніше журналісти Bihus.Info фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5M (169 тисяч доларів), теж оформленому на його сина.

Народні депутати інших партій

Депутат групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський раніше приїздив до Верховної Ради на Range Rover Autobiography 2019-го року, оформленому на його дружину. 7 січня 2023 року на неї було оформлено Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року, який коштує від 216 тисяч доларів.

Колись нардеп від забороненої "ОПЗЖ", а нині член групи "Опозиційна платформа за життя і мир" Володимир Кальцев у вересні 2022-го року придбав Jeep Grand Cherokee 2013-го року. Ціни на такі стартують з 16,8 тисячі доларів.

Його соратник по групі Суто Мамоян раніше приїздив до Верховної Ради на Rolls-Royce Cullinan, оформленому на його дядька Арафата Мамояна. У липні 2022 року на дядька нардепа оформили новий Lexus LX500d, вартістю щонайменше 123 тисяч доларів, а наприкінці вересня ще й дві Toyota Land Cruiser 300, які загалом коштують щонайменше 180 тисяч доларів. Обидві Тойоти журналісти фіксували в урядовому кварталі у день пленарного засідання Верховної Ради.