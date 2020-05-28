Скільки витратили туристи в Україні за 2019 рік: неочікувані цифри

Одна з галузей, яка найбільше постраждала через пандемію коронавірусу, це туризм. Адже карантин повністю прикрив заробітки у цій сфері, в якій, між іншим, працюють майже мільйон людей. І для України це були чималі надходження. У 2019 році прибутки від туризму склали практично десяту частину ВВП країни.

Детальніше про те, які суми витратили іноземці в Україні за 2019 рік, та про найпопулярніші місця серед туристів – у програмі "Цифра" на 24 каналі, згідно з даними Державного агентства розвитку туризму.

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За 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,27 мільярда євро. Загалом нашу країну відвідали 13,6 мільйона туристів з різних держав світу.



Більше, ніж 13 мільйонів іноземних туристів приїхали до України у 2019 році / Скриншот з відео

Туристи з яких країн витратили найбільше коштів

Найбільшу суму в день витрачали громадяни Туреччини. Щодня вони залишали в Україні 115 євро.

На другій сходинці щедрості – американці. Громадяни США дозволяли витратити в Україні 95 євро за добу.

І третє місце посіли німці. Їхні витрати становили 94 євро на добу.

Відзначимо, що до рейтингу витрат іноземних туристів за день перебування також увійшли британці (93 євро), поляки (86 євро), французи (64 євро).



Туристи з Туреччини, США та Німеччини витратили найбільше в Україні / Скриншот з відео

Натомість найменше серед найпопулярніших візитерів України витрачали білоруси – 58 євро в день.

Якщо говорити про українців в Україні, то середньостатистичний вітчизняний турист витрачає 30 євро за добу.

Популярні міста в Україні

Основними туристичними напрямками серед відвідувачів в Україні у 2019 році стали Київ, Одеса та Львів.

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