Наступ росіян загальмувався, – генерал-лейтенант пояснив, що на це вказує

Російські війська втратили багато техніки та живої сили під час зимової військової кампанії. Втім, вони мають в резерві достатньо мобілізованих та можуть використовувати стару техніку.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. Він додав, що росіяни очікують український контрнаступ та можуть спробувати його відвернути.

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Кількість штурмів скоротилась більш ніж удвічі

За словами генерал-лейтенанта, російський наступ, що почався з кінця січня 2023 року, не досягнув своєї стратегічної мети й зараз наступальний імпульс загальмувався. Окупанти ставили перед собою цілі вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, але змогли досягнути лише окремі тактичні здобутки.

"Раніше ми нараховували 170 штурмових дій за добу, а, наприклад, за минулу добу таких було лише трохи більш як 80. Судячи з тієї інформації, яку ми отримуємо з фронту, наступ загальмувався через великі втрати в живій силі, якої попри це – залишається ще достатньо", – підкреслив він.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко проаналізував ситуацію на українських фронтах: дивитись відео

Романенко додав, що лише "вагнерівці" втратили до 30 тисяч живої сили за останні місяці. Компенсувати ці втрати швидко можливості немає. Також великі втрати зазнає і бронетехніка. Наприклад, під Вугледаром знищили щонайменше 150 одиниць російської техніки. Проте Росія має можливість компенсувати ці втрати старими зразками озброєння, яке вони знімають з баз зберігання.

Хочуть взяти кількістю, а не якістю

Романенко розповів, що згідно з даними з супутникових знімків, за час війни суттєво скоротилась кількість техніки, що розташовувалась на базах зберігання в Росії.

"На деяку техніку, за можливості, встановлюють нові засоби спостереження та інше обладнання, але цього не вистачає на всю техніку. Старі танки набагато простіші і росіяни намагаються зліпити з кількох один нормальний танк. При цьому, вони застосовують радянський підхід до ведення війни – не якістю, а кількістю", – розповів військовий.

Попри це, заявив Романенко, окупанти намагаються використати досвід року ведення війни для покращення своєї тактики, хоча на стратегічному рівні їм цього не вдається.

Розслаблятись ще рано

Спираючись на інформацію від військових аналітиків зі США, Ігор Романенко заявив, що росіяни можуть у найближчі тижні вивести у бій свій стратегічний резерв. Його вони спробують використати, щоб відволікти українські сили, що готуються до контрнаступу.

Росіяни можуть використати цей резерв – орієнтовно 150 – 200 тисяч, щоб завдати другорядного удару, який повинен відволікти наші сили від виконання основних завдань,

– зазначив генерал-лейтенант.

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