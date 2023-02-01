Скільки військовозобов'язаних працівників Україна може забронювати: у Мінекономіки дали оцінку

Нещодавно уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників під час мобілізації. У документі йдеться, що критично важливі для економіки України підприємства можуть забронювати 50% своїх працівників.

Під час брифінгу заступник міністра економіки України Ігор Фоменко розповів деталі нового порядку бронювання. За його словами, наразі міністерство має три базові пріоритети, інформує 24 Канал.

До теми Відтепер новий порядок: уряд затвердив процедуру бронювання військовозобов'язаних

Про що мовиться

Фоменко зазначив, що міністерство у роботі орієнтується на три сектори:

забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

функціонування економіки;

забезпечення потреб населення.

Заступник міністра додав, якщо ситуація на фронті буде змінюватись, то баланс роботи відомства буде переважати в ту чи іншу сторону.

На запитання журналістки про те, скільки військовозобов'язаних працівників може забронювати Україна, Фоменко відповів, що "Україна може дозволити собі майже все".

Кількість заброньованих військовозобов'язаних залежатиме від ситуації на фронті: як військовому, так і економічному,

– заявив Фоменко.

Що передбачає новий порядок бронювання

Підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до 6 місяців.

Крім того, військовозобов'язані керівники зазначених підприємств та їх заступники, а також працівники ПЕК із переліку Міненерго підлягають бронюванню, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Відповідно до порядку підприємство є критично важливим для економіки у разі відповідності трьом із семи критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів (від 1,5 мільйона євро);

сума надходжень в інвалюті (еквівалент 32 мільйони євро);

стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою КМУ №83 від 2015 року;

важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

зарплата не менша за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року;

резидентство "Дія Сіті".

Варто зазначити, що підприємствам ПЕК, державним або комунальним закладам культури, підприємствам у сфері охорони здоров'я, освіти та науки, фізкультури та спорту, соцзахисту достатньо відповідати двом критеріям.

Це послаблення поширюється також для "лінійних аудіовізуальних медіа, що здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення.

Більше про зміни у порядку бронювання читайте у матеріалі 24 Каналу.