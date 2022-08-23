Суттєвий перелом у війні, – Подоляк сказав, яка зараз зброя потрібна Україні

Для перелому у війні у нас все ще недостатньо зброї. Так, на хід російсько-української війни суттєво вплинули б ще 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Скільки коштує перелом у війні

Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував власний допис у твітері, у якому підрахував, що ціна 50 таких установок, а разом із ними й досягнення паритету вогню та руйнування логістики ворога – 200 мільйонів доларів.

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Подоляк зауважив, що ця сума – точно не "всі гроші світу". Ба більше, це навіть не вартість яхти котрогось із російських олігархів.

За словами радника голови ОП, він не має претензії до країн-партнерів, які потужно підтримують Україну. Без цієї допомоги впоратися з російською навалою при такій інтенсивності війни було б набагато важче.

Я хотів навести конкретний приклад. Війна – це математика, це конкретна кількість грошей, військових ресурсів тощо. Дійсно, 50, 60, 80 HIMARS – це невелика сума,

– пояснив Подоляк.

Не HIMARS єдиними

Він наголосив, що мова йде не лише про HIMARS, а загалом про реактивні системи залпового вогню, до прикладу, M270 або будь-яка інша система, що забезпечує понад 80 кілометрів дальності.

На його погляд, для масштабного перелому потрібно додатково 50 відповідних РСЗВ та певна кількість ракет до них. Це дозволить повністю зруйнувати логістичну та штабну інфраструктуру окупантів по периметру зони бойових дій.

"Я показую, що суми не такі великі, що ця війна має конкретну математику. Наприклад, якщо ми кажемо, що HIMARS коштує 4 – 4,5 мільйони доларів, а одна ракета до нього – 150 тисяч, то, безумовно, ми можемо додати ще 500 мільйонів чи навіть мільярд на ракети в тій кількості, що нам потрібна", – додав Подоляк.

Звісно, йдеться про чималі суми. Але, зважаючи на десятки мільярдів, які західні партнери вже виділили та продовжують виділяти на допомогу Україні, вони є абсолютно реальними.

Ця війна – не абстрактна. Вона має конкретику на кожному напрямку. Якщо ми хочемо такий перелом чи таку деблокаду, це коштує стільки грошей у вимірі тих же HIMARS,

– підсумував Михайло Подоляк.

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Зауважимо, що хоч росіяни і марять знищенням систем HIMARS, які завдають їм величезних втрат у живій силі, техніці та боєприпасах, ЗСУ не втратили жодної такої РСЗВ. Як пояснив військовий експерт Павло Нарожний, HIMARS в Україні керують висококваліфіковані офіцери-артилеристи, які за роки війни навчилися бути фактично невидимими для ворога.