Скільки ракетоносіїв у Чорному морі: у ВМС зробили важливе уточнення

Росіяни вигадують нові тактичні прийоми, щоб ускладнити роботу силам ППО, заявив речник ВМС Дмитро Плентенчук. І вони досі мають кораблі-ракетоносії.

Слова Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону передає 24 Канал. На 6 ранку 2 листопада мовилося про те, що в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Дивіться також 2 тисячі "Шахедів" і 170 тисяч іноземних компонентів, – Зеленський висловився про жовтневі атаки

Ворог має 8 носіїв крилатих ракет

Якщо брати морську складову, то це носії крилатих ракет, яких у складі флоту в них лишається 8 одиниць. Як мінімум 7 із них у строю, один у ремонті, три з них – це підводні човни. Тобто 5 одиниць мають 8 пускових і 3 одиниці мають по 4 пускових,

– сказав прессекретар.

Мова про човни класу "Варшавянка", наразі в морі один із них. Утім, човен має дещо інше завдання – він зайнятий охороною пункту базування.

Речник ВМС пояснив: у цьому випадкові перебування човна в морі необов'язково слід розцінювати як підготовку до атаки. Проте слід розуміти, що він може бути споряджений і застосований.

4 ракети типу "Калібр" зазвичай не є ефективними, але все ж вони небезпечні.

Також Плетенчук прокоментував атаки "Шахедами". За його словами, росіяни час від часу змінюють свою тактику. Наприклад, якщо раніше вони запускали дрони з Півдня, то тепер роблять це з Півночі. Утім, на роботу Сил оборони це особливо не впливає: вони, як і раніше, зустрічають ворога та дають йому відсіч.

Самі росіяни ховають свої ракетні склади від ураження.