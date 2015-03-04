ППО IRIS-T, Patriot, мільярди євро: скільки грошей і зброї Україна отримала від Німеччини

16 лютого 2024 року Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Німеччиною – Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Ця безпекова угода стала другою із 28 загалом укладених двосторонніх безпекових угод у межах формалізації Спільної декларації про підтримку України, яку підписали 12 липня 2023 року країни "Групи семи" (G7). Саме ця Спільна декларація була відправною точкою і рамковим документом, що заклав основи для майбутніх безпекових угод з іншими країнами.

24 Канал продовжує серію матеріалів про імплементацію безпекових угод з Україною. Яку допомогу і в яких обсягах Україна отримала за рік від Німеччини – читайте далі.

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Довідково! Станом на 2025 рік Україна уклала 29 двосторонніх угод про співробітництво, серед яких 27 угод із державами-підписантами Спільної декларації, 1 угоду з ЄС і ще 1 угоду з Хорватією, яка не приєдналась до Спільної декларації.



Усі ці безпекові угоди підписані на 10 років і містять доволі однотипні положення щодо всесторонньої підтримки України з боку держав-партнерів. Зокрема, мовиться про надання Україні озброєння і військової техніки для самозахисту у війні з Росією, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових на території держав-партнерів, гуманітарну підтримку, зміцнення кібербезпеки, відновлення енергетичної інфраструктури, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.

Які зобов’язання взяла на себе Німеччина в межах підписаної безпекової угоди

Безпекова угода між Україною та Німеччиною передбачає комплексну співпрацю за 10 пунктами:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

У сфері військової підтримки положення угоди передбачають виділення Німеччиною 7,1 мільярда євро на закупівлю озброєння для України протягом 2024 року. Пріоритетними сферами співпраці названі протиповітряна оборона, бронетехніка та артилерія. А партнерство в ОПК, зокрема німецькі інвестиції в український оборонний комплекс і локалізація німецького оборонного виробництва в Україні, мало б додатково посилити обороноздатність України.

Безпекова угода передбачає співпрацю й в інших сферах, окрім військової. Німеччина зобов’язалась забезпечити індивідуальне та колективне навчання для українських військових, долучатися до посилення цивільного захисту та кібербезпеки України, а також надавати гуманітарну підтримку і підтримку у відновленні. Мовиться, зокрема, про фінансові внески в гуманітарне розмінування, інноваційні програми відновлення та енергоефективність.



Вагомою сферою взаємодії за угодою є збільшення ціни агресії для Росії. Насамперед положення угоди передбачають посилання санкційного тиску на Росію з боку Німеччини в рамках ЄС, спроби Німеччини використовувати доходи від заморожених російських активів для підтримки України та спільну роботу над притягненням до відповідальності осіб, винних у скоєних воєнних злочинах на території України або проти неї.

Яку допомогу і в яких обсягах Німеччина надала Україні за рік

За рік реалізації двосторонньої безпекової угоди Німеччина забезпечила активне та систематичне виконання всіх взятих на себе зобов’язань за угодою.

Військова підтримка

У 2024 році Німеччина виконала план військової допомоги, анонсований у двосторонній безпековій угоді. Федеральний Уряд країни виділив близько 7,1 мільярда євро на військову підтримку України. Завдяки таким інвестиціям Німеччина стала другою країною у світі за наданою Україні військовою допомогою після США і продемонструвала першість у ЄС.

Як лідер двох коаліцій спроможностей – Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та Коаліції бронетанкової техніки та маневреності – Німеччина спрямувала значну частину з цих коштів на закупівлю ППО та бронетехніки для України. Зокрема за рік виконання безпекової угоди Німеччина надала Україні щонайменше 9 систем ППО IRIS-T – 5 систем IRIS-T SLM середнього радіуса дії та 4 системи IRIS-T SLS малого радіуса дії з ракетами до них, 3 ЗРК Patriot , 5 ЗСУ Gepard з понад 125 000 боєприпасами до них і 1 ЗАК Skynex.

– 5 систем IRIS-T SLM середнього радіуса дії та 4 системи IRIS-T SLS малого радіуса дії з ракетами до них, 3 , 5 ЗСУ Gepard з понад 125 000 боєприпасами до них і 1 ЗАК Skynex. Окрім лідерства в Коаліції ППО, Німеччина у квітні заснувала Глобальну ініціативу посилення протиповітряної оборони України, яка всього за місяць завдяки партнерам зібрала 1 мільярд євро, а в жовтні Україна та Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО. Тож у 2024 році Німеччина стала світовим лідером у посиленні спроможностей української ППО .

. Лідерські позиції Німеччини поширились також на бронетехніку: протягом року Україна отримала понад 120 броньованих машин із протимінним захистом MRAP, близько 75 танків Leopard 1 A5, щонайменше 55 БМП Marder і 10 САУ Panzerhaubitze 2000.

Ще однією важливою сферою військової підтримки стали безпілотники. У рамках комплексних пакетів військової підтримки Німеччина надала Україні щонайменше 600 ударних дронів HF-1, понад 700 розвідувальних дронів і 50 надводних дронів, а також інвестувала 12 мільйонів євро в Коаліцію дронів.

Для зміцнення військових спроможностей України Німеччина долучилась до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України, спрямувавши майже 600 мільйонів євро на закупівлю 180 000 артилерійських снарядів. Додатково в межах пакетів озброєння Німеччина передала Україні понад 330 000 155-мм артилерійських снарядів і 110 000 боєприпасів калібру 40 мм.



Німецькі та українські військові перед зенітно-ракетними комплексами Patriot під час міжнародної конференції з відновлення України, яку приймала Німеччина в червні / Фото Jens Büttner / Getty Images

Співпраця в ОПК

Співпраця між українським і німецьким ОПК – одна з найвагоміших для систематичного посилення обороноспроможності України.

Підтвердженням цього є відкриття спільних оборонних підприємств на території України. Лише оборонний гігант Rheinmetall у 2024-му році відкрив в Україні спільне підприємство з "Укроборонпромом" для ремонту та виробництва бронетехніки, а також розпочав роботу з будівництва 3 нових заводів для виробництва боєприпасів, пороху та систем ППО.

Окрім Rheinmetall, за рік виконання безпекової угоди підприємства на території України відкрили ще дві німецькі оборонні компанії. У січні 2025-го року концерн KNDS Deutschland запустив спільне оборонне підприємство з українською оборонною компанією для ремонту та обслуговування поставленої німецької техніки, зокрема танків Leopard, ЗСУ Gepard і САУ PzH 2000. А німецький виробник безпілотників Quantum-Systems запустив в Україні завод із виробництва розвідувальних безпілотників Vector.

Німецькі оборонні компанії підтримують ОПК України не лише спільним виробництвом, а й регулярним постачанням озброєння.

Зокрема, за цей рік оборонний концерн Rheinmetall поставив Україні щонайменше 20 БМП Marder, 5 аеромобільних тактичних позашляховиків Caracal, першу БМП KF41 Lynx, капітально відремонтував 14 танків Leopard 2A4, а також підписав з Україною контракт про надання послуг супутникової розвідки у співпраці з компанією ICEYE.



Чимало оборонних замовлень перебувають у роботі: протягом року Україна безпосередньо чи через уряд Німеччини замовила в Rheinmetall виробництво 180 000 боєприпасів HEI-T до ЗСУ Gepard, 20 БМП Marder, 155-мм артилерійських снарядів і 8 польових медичних комплексів Forward Surgical Team (FST). Профінансує більшість із цих замовлень німецький уряд.



Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні / Фото Мінстратегпром

Додаткові замовлення від України отримав також KNDS: оборонний концерн займається виробництвом 12 САУ Caesar і 54 САУ RCH 155. Першу з 6 САУ RCH 155, які заплановані до передачі у 2025-му році, Україна вже отримала в січні.

Заморожені російські активи для підтримки України

Німеччина приєдналась до ініціатив із використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України в межах ЄС і G7.

Наприкінці жовтня 2024 року усі держави G7, зокрема й Німеччина, оприлюднили спільну заяву щодо запуску ініціативи "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) – програми надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку РФ. Тоді ж – у жовтні – ЄС схвалив рішення про надання Україні позики до 35 мільярдів євро як частини програми ERA від G7.

А вже в січні 2025 року Україна отримала перший транш коштів від ЄС на суму 3 мільярди євро у межах програми ERA, завдяки чому вдалось покрити частину пріоритетних бюджетних видатків. Загалом у цьому році Україна отримає анонсовані 35 мільярдів євро від ЄС у рамках ініціативи від G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Навчання і тренування українських військових

Як країна-членкиня Євросоюзу Німеччина активно долучена до тренувальної місії ЄС EUMAM Ukraine, яка була створена ще восени 2022-го року. У межах цієї місії підготовка українських військовослужбовців триває переважно на території двох країн, зокрема і Німеччини.

Протягом 2024 року Німеччина провела навчання щонайменше для 8 000 українських військовослужбовців у межах місії EUMAM Ukraine. Німецькі інструктори займались підготовкою українських фахівців до використання військової техніки, яку Німеччина надає Україні. Йдеться насамперед про опанування САУ Panzerhaubitze 2000, ЗРК Patriot та системи ППО IRIS-T.

Зокрема, з кінця серпня до листопада на базі Повітряних сил Німеччини тривали навчання української групи для роботи із ЗРК Patriot. А наприкінці 2024 року на території Німеччини розпочалась підготовка української бригади за участі американських інструкторів.



Володимир Зеленський і Борис Пісторіус у Німеччині / Фото ОП

Санкції проти Росії та її прибічників

У 2024-му році Німеччина посилювала санкційний тиск на Росію в межах Європейського Союзу.

За рік виконання двосторонньої безпекової угоди ЄС схвалив 3 комплексні пакети санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи здебільшого були спрямовані на військову галузь, енергетичний сектор РФ, а також фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за воєнні злочини, зокрема за депортацію українських дітей.

Найбільш комплексним став 3-й пакет санкцій ЄС у 2024 році та 15-й пакет санкцій із початку повномасштабного вторгнення загалом. До санкційних списків увійшли 52 судна тіньового флоту Росії, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, цивільна російська авіакомпанія, а також військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Окрім безпосереднього санкційного тиску на Росію, ЄС застосував обмежувальні заходи щодо прибічників Росії. Під санкції потрапили посадовці та юридичні особи в Ірані, Китаї, Індії, Сербії та ОАЕ за постачання Росії дронів чи ракет, а також за допомогу в обході санкцій.

Невійськова безпека і цивільний захист

Німеччина зробила значний внесок не лише у військову підтримку України, а й у посилення цивільного захисту та кібербезпеки.

Зокрема в січні 2025 року Німеччина надала Національній поліції та Національній гвардії України 100 автомобілів для охорони публічного порядку, а також інвестувала 250 000 євро в облаштування укриттів у 5 закладах освіти Чернігівської області.

У сфері кіберзахисту Німеччина посилювала спроможності України здебільшого в партнерстві з іншими державами в межах колективних ініціатив, зокрема ІТ-коаліції та Талліннського Механізму. ІТ-коаліції, в якій Німеччина є однією з 17 країн-учасниць, у 2024-му році вдалось залучити 482 мільйони євро на підтримку України та ЗСУ у сфері зв’язку, ІТ та кібербезпеки.



А Талліннський Механізм, до якого доєднались Німеччина і ще 10 країн, за цей рік зміг акумулювати 200 мільйонів євро для посилення захисту української цифрової інфраструктури від російської кіберагресії.

Розмінування

У 2024 році Німеччина активно долучалася до військового та гуманітарного розмінування України. У рамках комплексних оборонних пакетів Німеччина надала щонайменше 35 машин для розмінування WISENT 1, 25 мінних тралів, понад 115 переносних систем розмінування H-PEMBS та 90 міношукачів.

Додатково вибухотехніки Національної поліції та експертної служби МВС отримали машину розмінування GCS-100, підводний дрон для розмінування, металошукачі та 20 позашляховиків для прискорення розмінування територій. Ще щонайменше 10 позашляховиків було надано 79-му Центру розмінування Державної спеціальної служби транспорту.

Загалом на потреби гуманітарного розмінування України уряд Німеччини виділив щонайменше 20 мільйонів євро у 2024 році.

Енергетика

Енергетична стійкість України значно зміцнилась за рік імплементації безпекової угоди з Німеччиною. Саме Німеччина є найбільшим донором Фонду енергетики України, із якого здійснюється фінансування відновлення енергетичної інфраструктури та закупівель енергетичного обладнання. Зокрема в листопаді Федеральне Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини спрямувало 65 мільйонів євро в цей Фонд для відбудови енергетичної інфраструктури України.

Значні інвестиції в енергетичний сектор України у 2024-му році Німеччина також здійснювала через інші програми. Навесні в межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства Німеччина надала 3 великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки для оперативного виконання ремонтних робіт в електричних мережах. Ще понад 75 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури Україна отримала у вигляді грантів і кредитних угод від Німецького банку розвитку KfW.

Додатковим фінансуванням Уряд Німеччини забезпечив сферу відновлювальної енергетики України. Влітку німецький уряд спільно з Європейським інвестиційним банком надав Україні грант у розмірі 20 мільйонів євро для програми "Renewable Energy Solution Programme (RES)", а також інвестував 5 мільйонів євро у Платформу дій для зеленого відновлення України.

Гуманітарна допомога

Як і в інших сферах співпраці, Німеччина систематично надавала Україні гуманітарну допомогу протягом 2024 року. Як повідомили в МВС України, Німеччина надає більш ніж половину всієї допомоги від ЄС у військовій, гуманітарній та фінансовій сферах.

У 2024-му році уряд Німеччини виділив 200 мільйонів євро екстреної гуманітарної допомоги напередодні зими, 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу жителям східних регіонів України, 70 мільйонів євро на закупівлю генераторів і сонячних панелей для українських громад, 50 мільйонів євро на лікування поранених українських військових і 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після російського обстрілу.

Додатково до фінансових внесків німецький уряд надіслав Україні понад 500 генераторів, із яких 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт були розподілені між виробниками харчових продуктів зі східних і південно-східних областей, а 100 генераторів були встановлені на об’єктах критичної інфраструктури, в освітніх і медичних закладах. Також Німеччина забезпечила віддалені громади України 20 мобільними клініками, завдяки яким понад 600 тисяч мешканців громад отримали доступ до необхідних медичних послуг.

Окрім уряду Німеччини, Німецький банк розвитку KfW спрямував 20 мільйонів євро на потреби медичної системи України та ще 20 мільйонів євро на підтримку бізнесу та населення в 4 областях України.

Притягнення Росії до відповідальності

За рік реалізації безпекової угоди Німеччина зробила низку кроків для прискорення процесу притягнення Росії до відповідальності.

Навесні країна разом з іншими 43 державами стала підписанткою спільної Декларації в межах конференції “Відновлення справедливості для України”, в якій висловлена підтримка створенню спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України, зокрема притягнення до відповідальності найвищих рівнів військового і політичного керівництва Росії. А восени Німеччина, як учасниця Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, долучилась до ухвалення подібної Заяви про відданість найшвидшому створенню спеціального трибуналу для покарання найвищого військово-політичного керівництва Росії.

Німеччина також залучена до діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Завдяки зусиллям учасників цієї Коаліції, зокрема й Німеччини, у 2024 році Україна повернула додому майже 600 депортованих Росією дітей.