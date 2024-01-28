Як змінився дохід Зеленського у 2022 році: президент оприлюднив декларацію

Доходи родини президента України Володимира Зеленського суттєво зменшились у 2022 році. Мовиться про скорочення майже на 7 мільйонів гривень.

У 2021 році доходи президента та його родини становили 10,8 мільйона гривень, а у 2022 році – 3,7 мільйона. Про це мовиться в його декларації.

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Доходи почали скорочуватись у 2021 році

Відповідно до декларації, у 2021 році доходи Зеленського та членів його родини становили 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень. Зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 мільйонів 359 тисяч 600 гривень.

У 2021 році доходи президента переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом сума становила 5 мільйонів 464 тисяч 907 гривень.

Дохід сім’ї президента у 2021 році теж скоротився на 11 мільйонів 922 тисяч 320 гривень. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Володимиру Зеленському досі належать торгові марки. Зокрема, у 2021 році закінчився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався до його каденції як президента.

У декларації за 2022 рік мовиться, що доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 мільйони 692 тисячі 683 гривень.

Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни,

– зазначили в пресслужбі.

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Деталі декларації

У декларації міститься детальна інформація про предмети власності президента та його родини. Крім цього, у документі задекларована заробітна плата, яку він та його дружина отримували у "Кварталі". Зокрема, Олена Зеленська отримувала зарплату у розмірі 264 000 гривень, а президент від цієї компанії отримав 4 000 гривень доходу роялті.

Що таке роялті Оплата за використання предмета інтелектуальної власності.

Крім цього, Володимир Зеленський отримав зарплату у розмірі 3 360 00 гривень.

До того ж задекларовано два легкових автомобілі. Володимиру Зеленському належить Land Rover вартістю 4 693 990 гривень, а Олені Зеленській – Mersedes-benz, який коштує 1 830 637 гривень.

Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій