Скільки грошей цьогоріч українські заробітчани перерахували додому: рекордна сума

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що перекази трудових мігрантів позитивно впливають на українську економіку. Адже вони є серйозним джерелом валютних надходжень у країну, які забезпечують стабільний курс гривні.

120 мільярдів гривень – таку суму українські заробітчани переслали в Україну цьогоріч. І це – рекорд за всі роки незалежності.

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За офіційними даними Міжнародної організації з міграції, щорічно до двох мільйонів наших громадян виїжджають на роботу закордон. Найчастіше на заробітки їдуть не надовго, до пів року. Серед них багато молоді та кваліфікованих працівників.

Наприклад, киянин Нікіта Наконечний ще під час навчання у ВНЗ поїхав до Нью-Йорку за програмою Work and Travel. Це найпопулярніша програма міжнародного обміну студентів, яка дозволяє молоді подорожувати та працювати у США.

У перший день, коли я приїхав у Нью-Йорк, я розгубився. Не міг згадати банальні фрази, які вчив ще у школі. Я згадував, як сказати своє ім'я, мабуть, півтори години,

– зізнався Нікіта.

Він сказав, що тоді брався за будь-яку роботу. Працював касиром, офіціантом, басором – це людина, яка миє посуд. Згодом допомагав прибиральницям. Попрацював в Сполучених Штатах хлопець два роки, після чого повернувся додому.



Киянин Нікіта Наконечний

Інший заробітчанин Василь Гаврилюк понад 4 рок працював у Польщі. До цього був у Чехії. Зауважив, що найважче у такій роботі – розлука з сім'єю.

Діти весь час запитують, коли приїду, що привезу. Роботу знайти у Польщі не важко. Важко працювати за конкретною спеціальністю. Бо очікування рідко збігаються з реальністю,

– наголосив таксист.

Упередженого ставлення до себе Василь не відчуває. Він додав, що найперше, що вимагають на роботі – досконале володіння польської мови.

Українські заробітчани надають перевагу країнам Європейського союзу:

Польщі;

Чехії;

Італії.

Серед країн-лідерів також лишається і Росія, та популярність її з кожним роком падає. Бо заробляти там стало небезпечно та не вигідно. Як зазначають експерти, українську робочу силу в Європі цінують, бо вона якісна і, зазвичай, дешевша за місцеву.



Одна з найпопулярніших галузей – будівництво

Найпопулярнішими галузями зайнятості українців за кордоном залишається будівництво, виробництво, сільське господарство, сфера обслуговування. Також, безумовно, є висококваліфікована трудова міграція з України.

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Цього року уряд ініціював державну програму, яка стимулюватиме наших заробітчан повертатися додому і відкривати бізнес в Україні. Запрацює вона вже з 1 лютого 2020 року.