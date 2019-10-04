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      Скільки і коли українці зможуть заощаджувати на компослугах

      1209 Читать новость на русском
      Комунальні послуги
      Комунальні послуги / zoda.gov.ua

      Українська родина зможе заощаджувати на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік за умови покращення енергоефективності у наступні 5 років.

      "У програмі дій уряду прописано, що за 5 років має знизитися рівень втрат тепла, рівень втрат гарячої води і покращитись енергоефективність таким чином, щоб показник зменшення складав 20%", – заявив представник президента в уряді, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє "РБК-Україна".

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      20% – це практично означає зменшення або економію на комунальних тарифах, на платіжках для кожної української сім'ї у межах 8-10 тисяч гривень на рік, підрахував нардеп.

      Таким чином, це справді можна сказати, що це єдиноцентрична програма. Тому що її дію відчує на собі кожен українець,
      – запевнив Герус.

      Щодо субсидій, то їхня система в Україні працює, тому Міністерство соціальної політики не має наміру щось змінювати, лише відкоригує певні технічні моменти.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Гроші Комунальні послуги Тарифи Андрій Герус
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