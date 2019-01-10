Скільки людей померло від грипу цього епідсезону: дані МОЗ

З початку 2019 року вже п’ятеро людей померли від грипу в Україні, з початку епідсезону у жовтні минулого року зафіксовано вже 13 смертей від грипу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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У відомстві зазначили, що протягом минулого тижня (31 грудня - 6 січня) на грип та ГРВІ захворіло 164 453 особи, 57% з яких – діти віком до 17 років.

"П’ятеро українців померли від ускладнень, спричинених вірусом грипу типу А, вже у 2019 році. Загалом в Україні з початку цього епідсезону (жовтень 2018 року) від грипу загинули 13 людей", – повідомили у центрі МОЗ.

У МОЗ додали, що епідемічні пороги перевищено у двох областях: Київській (на 2,8%) та Житомирській (на 7%). Загалом по Україні захворюваність на 17,6% менше епідемічного порога.



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