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      Скільки людей померло від грипу цього епідсезону: дані МОЗ

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      Смертність від грипу
      Смертність від грипу / life.pravda.com.ua

      З початку 2019 року вже п’ятеро людей померли від грипу в Україні, з початку епідсезону у жовтні минулого року зафіксовано вже 13 смертей від грипу.

      Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

      Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

      У відомстві зазначили, що протягом минулого тижня (31 грудня - 6 січня) на грип та ГРВІ захворіло 164 453 особи, 57% з яких – діти віком до 17 років.

      "П’ятеро українців померли від ускладнень, спричинених вірусом грипу типу А, вже у 2019 році. Загалом в Україні з початку цього епідсезону (жовтень 2018 року) від грипу загинули 13 людей", – повідомили у центрі МОЗ.

      У МОЗ додали, що епідемічні пороги перевищено у двох областях: Київській (на 2,8%) та Житомирській (на 7%). Загалом по Україні захворюваність на 17,6% менше епідемічного порога.


      Симптоми грипу

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      Теги: Здоров'я Грип в Україні Міністерство охорони здоров’я Медицина Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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