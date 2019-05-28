Скільки новобудов в Одесі будують незаконно: цифра вражає

Фахівці підрахували, скільки новобудов в Одесі зводять без належної документації.

Приблизно третину усіх одеських новобудов (32%) зводять без дозволів на виконання будівельних робіт. Таку цифру під час озвучив представник компанії, яка проводить онлайн-аудит первинного ринку житла в Україні Володимир Копоть.

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За даними фахівця, приблизно 3% ЖК Одеси будують без ліцензій на виконання будівельних робіт, а понад 65% ЖК будуються на землях з іншим цільовим призначенням.

Серед основних причин такої ситуації на ринку будівництва Одеси експерт називає низький рівень правової культури як у забудовників, які починають будівництво, а лише потім "заднім числом" отримують усі необхідні погодження та дозволи, так і у покупців/інвесторів, які вкладають у такі сумнівні об'єкти, що значно впливають на прозорість ринку нерухомості.

Вагомими перешкодами для створення по-справжньому прозорого ринку будівництва житла у курортному регіоні є тісний зв'язок будівельних організацій з місцевою владою та органами контролю, а також розбіжності у містобудівній та земельній документаціях.

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"Часто буває так, що в містобудівних умовах написано, що земельна ділянка відповідає цілям будівництва, навіть прописують функціональне призначення ділянки, а в кадастрі такі дані відсутні", – зауважив Володимир Копоть.

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За даними на сайтах з пошуку нерухомості на сьогодні в Одесі продають квартири у щонайменше 180 новобудовах.