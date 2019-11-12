Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України

13,6 млрд доларів (331,8 млрд гривень) – такий сумарний дохід семи українських мільярдерів за даними дослідження Billionaires insights. Щоб заробити такі гроші українцеві з середньої зарплатою треба працювати понад 2 мільйони років. З якими важливими для України числами можна порівняти цю суму – у матеріалі 24 каналу.

Водночас, за даними журналу НВ, в Україні цього року мільярдерів шість:

Рінат Ахметов – $9,629 млрд;

Віктор Пінчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинський – $1,767 млрд;

Ігор Коломойський – $1,480 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;

Петро Порошенко – $1,253 млрд.

На сьомому місці в цьому рейтингу – Олександр і Галина Гереги – $930 млн.

Ми вирішили порівняти дані щодо українських мільярдерів Billionaires insights з іншими важливими для нашої держави цифрами.

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Так, бюджет України (видатки) – 1195,3 мільярда гривень – перевищує статки семи українських мільярдерів у 3,6 раза.



Якщо ж говорити про окремі сфери, то статки українських мільярдерів у 1,3 раза більші, ніж виділені бюджетом гроші на безпеку та оборону (245,8 млрд гривень). Та у 2,9 раза – ніж видатки на охорону здоров’я (113,3 млрд грн).

Українцю, який отримує середню заробітну плату (12 497 грн), потрібно 2 212 797 років працювати, щоб заробити цю суму. А ті, хто отримують "мінімалку" (4 723 грн), повинні працювати для цього 5 855 035 років.

Також ця сума дорівнює 187 586 206 мінімальних пенсій в Україні (1 769 грн).

Натомість найбагатша людина світу Джеффрі Безос, засновник інтернет-сервісу Amazon, зі статком 114 млрд доларів (2,7 трлн грн) може повністю придбати всі активи семи найбагатших українців. При цьому у нього залишиться ще 130,4 млрд доларів (2,4 трлн грн).



Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету