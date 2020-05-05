Скільки та які ринки працюють сьогодні в Києві
Сьогодні у Києві працюють лише три ринки. 6 травня мають відкритися ще два.
Як розповів мер столиці Віталій Кличко під час пресбрифінгу 5 травня, Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків столиці. Й упродовж минулих кілька днів жоден із них не був готовим відкритися. Про це повідмляє 24 канал.
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"Вони активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в іншій епідеміологічній ситуації. І зараз будуть поступово відкриватися", – підкреслив він.
Кличко додав, що сьогодні у Києві вже працюють 3 ринки.
Мовиться про:
- "Деміївський" у Голосіївскому районі,
- "Маяк" – у Деснянському,
- базар на Лісовій.
За словами мера Києва, 6 травня мають відкритися Володимирський і Печерський ринки.
"Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки. І на ринках, зокрема, є важливими маска, дистанція дезінфектори", – підсумував столичний міський голова.
До теми На Київщині запрацювали ринки: чи дотримуються там протиепідемічних вимог
Згідно з постановою уряду як промислові, так і продовольчі ринки в Україні мали відкритися з 1 травня. Щоправда, як керівництво, працівники, так і відвідувачі мають дотримуватися певних вимог, розроблених МОЗ. За дотриманням цих санітарних умов стежить Держпродспоживслужб. Вона і ухвалює рішення про відновлення роботи ринків.