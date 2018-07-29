Скільки українських компаній працюють на європейському ринку: Гройсман назвав цифру

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Україна упевнено нарощує обсяг торгівлі з Європейським Союзом.

За його словами вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку.

Читайте також: Гройсман спростував інформацію про несправжність його диплома

"Євросоюз – ринок номер один для українського експорту. Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку", – запевнив Гройсман.

Нагадаємо, днями Гройсман оприлюднив ситуацію із ремонтом доріг в Україні. Він переконує, що понад 50% проектів із будівництва доріг, запланованих на 2018 рік, виконано або перебуває на завершальній стадії.