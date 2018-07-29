Скільки українських компаній працюють на європейському ринку: Гройсман назвав цифру
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Україна упевнено нарощує обсяг торгівлі з Європейським Союзом.
За його словами вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку.
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"Євросоюз – ринок номер один для українського експорту. Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку", – запевнив Гройсман.
Нагадаємо, днями Гройсман оприлюднив ситуацію із ремонтом доріг в Україні. Він переконує, що понад 50% проектів із будівництва доріг, запланованих на 2018 рік, виконано або перебуває на завершальній стадії.
Джерело: 24 Канал
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