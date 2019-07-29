Скільки українців стали громадянами Росії з початку 2019 року

За перше півріччя 2019 року Росія надала своє громадянство 44 тисячам 898 українцям. Найбільше цьому посприяв указ Путіна про спрощену процедуру видання паспортів РФ українцям, зокрема і жителям окупованих територій.

З січня 2019 року українці також отимали 30 тисяч 772 посвідки на проживання в Росії, свідчить статистика з міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

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Ще 29 тисяч громадян України отримали дозволи на тимчасове проживання на території країни-агресора.

Скільки укранців стали громадянами Росії у попередні роки?

У 2018 році Росія надала своє громадянство 83 тисячам 81 українцеві .

Росія надала своє громадянство . У 2017 році російський паспорт отримали 85 тисяч 119 українців.

До слова, 45,9% опитаних українців наголосили, що вважають Росію країною-агресором, ще 20,7% додали, що скоріше згодні з таким твердженням. Однак протилежну думку висловили 23,9% громадян.



Як українці ставляться до Росії / інфографіка 24 каналу

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.